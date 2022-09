Ajax a făcut instrucție cu Rangers în Champions League! Record negativ înregistrat de echipa scoțiană

Echipa olandeză Ajax Amsterdam a surclasat-o pe cea scoțiană Rangers FC cu 4-0, pe teren propriu, în prima etapă a Grupei A din Champions League.

Gazdele s-au impus prin golurile marcate de Edson Alvarez (17), Steven Berghuis (32), Mohammed Kudus (33) şi Steven Bergwijn (80).

Echipa scoțiană a egalat un record negativ vechi de 27 de ani. Site-ul englez de statistici OptaJoe că Rangers nu a mai primit trei goluri în prima repriză a unui meci al acestei competiții din 1995, cu Juventus, când scorul final a fost 4-1.

3 – Rangers have conceded 3+ goals in the first half of a UEFA Champions League game for just the second time in their history, also doing so in October 1995 v Juventus. Shadows. pic.twitter.com/jLzaBTaaTy

