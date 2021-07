Al Mawas, bun de plată după ce a fugit de la Botoşani: ,,O să ne dea bani! Doar nu o să numere cămile în Sahara”

Mahmoud Al Mawas a plecat de la FC Botoşani la echipa naţională a Siriei şi a uitat să mai revină în Moldova, după cum s-a şi văzut lipsa sa la ultimul meci al moldovenilor.

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, a vorbit despre plecarea sirianului din România. Acesta spune despre Al Mawas că şi-a luat lumea în cap, dar lucrurile nu vor rămâne nerezolvate.

Finanţatorul echipei din Moldova este convins că fotbalistul are oferte de a semna cu alte echipe, iar pentru asta vrea ca Al Mawas să plătească plecarea de la club, conform contractului.

,,De Al Mawas îmi pare rău, dar și-a luat lumea-n cap, a zis că nu îi place țara, sau că nu îi plac femeile, sau mâncarea, habar n-am ce nu i-a plăcut. Dacă fotbalistul spune sincer, nu numai că nu îl mai aștept, dar nici nu îl mai iubesc.

Mai are un an de contract, o să ne dea niște bani, că doar nu o să stea un an să numere cămilele în Sahara, acolo. A venit la noi, era entuziasmul începătorului, numai că, atunci când a venit de la plus 40 de grade la minus 20, și-a pus două perechi de izmene, cinci perechi de mănuși.

Asta spuneam, să vezi ce face el când o să fie cald, frumos, când o să fie pe placul lui. Numai că nu mai vrea să vină, cred că are niște oferte pe acolo, are niște impresari, treaba lui, să facă ce vrea. Dar îmi pare rău pentru că avea ceva, o voință, o trăire din asta peste ceilalți.

Dar el sigur are ofertă, că nu pleacă în pustiu, deci sigur are ofertă, deci e pe bani și asta înseamnă că e valoros. La fel Meleke, care a vrut să plece, chiar dacă puteam obține mai mult. Le-am spus că, dacă au oferte, negociem. E adevărat că nu aș vrea să fie o metodă forțându-mi mâna pe bunăvoința mea.”, a declarat Valeriu Iftime, pentru Digisport.