Albion Rrahmani, la FCSB? Reacția lui Gigi Becali

Echipa Rapid Bucureşti a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 3-1, de formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii. Albion Rrahmani a marcat de două ori.

Atacantul Rapidului s-a impus în Superligă și a marcat deja 6 goluri de când a venit.

Gigi Becali l-a analizat pe jucător, dar nu a părut prea încântat.

El susține că jucătorul Rapidului nu ar ave loc în echipa lui

”E jucător bun, dar la mine nu joacă. Ce să joace la mine? Nu joacă în locul lui Compagno, pentru că (n.r. Compagno) are tehnică şi forţă. Rrahmani are ştiinţă, se demarcă bine, dar nu are tehnică şi forţă. De ce să îl iau? Tehnică înseamnă să faci înşurubare când eşti unu la unu.

El trebuie să fie ori mult mai tehnic, ori mult mai puternic. Deci, la mine nu joacă. Compagno e puternic, dar îl schimb pentru că nu intră în combinaţii. El ţine adversarii sus. Depinde de echipă”, a spus Becali, conform Fanatik.