Alex Chipciu poate pleca în continuare de la CFR Cluj, deşi s-a împăcat cu Şumudică: ,,Se pot face înţelegeri”

Alex Chipciu s-a împăcat cu Marius Şumudică, după ce acesta a fost nemulţumit de modul cum a reacţionat mijlocaşul la un antrenament.

Fotbalistul a primit încredere de la ,,Şumi”, care l-a folosit titular în meciul câştigat de CFR Cluj la limită cu CS Mioveni, scor 1-0.

Giovanni Becali, agent de jucători, a dezvăluit că în continuare lui Alex Chipciu i se caută o formaţie în străinătate. Acesta spune că mijlocaşul ar pleca de la CFR dacă ar primi un salaraiu mult mai mare decât în Gruia.

,,Noi căutăm, în continuare, o soluţie bună pentru Chipciu, mai are un an cu CFR şi noi căutam un contract de doi, trei ani. Echipa care îl va lua… Probabil vom avea nişte discuţii cu CFR, caţi bani mai are sa-i dea până acum sau până va pleca. Se pot face inţelegeri între jucător şi club fără probleme. CFR e o echipă care respectă jucătorii când ajung la asemenea probleme.

Dacă găsim o echipă unde ar câştiga mai bine decât la CFR, de ce n-ar face-o? Termină contractul în acest sezon. Important e că are un contract şi, indiferent dacă se antrenează sau nu cu prima echipă, contractul lui decurge în continuare.”, a declarat Giovanni Becali, pentru Telekomsport.