Alex Chipciu, regretă ultimele prestația echipei sale din meciuri, după victoria cu Rapid: ”Și acum îmi vine să plâng”

De asemenea, Chipciu regretă ultimele meciuri din play-off și este de părere jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău s-ar fi bătut la primele locuri, dacă U Cluj ar fi jucat la fel cum au făcut-o în Giulești. Mijlocașul încă regretă prestația cu Dinamo, meci pierdut de „șepcile roșii”.

Alex Chipciu, după Rapid – U Cluj 0-2: „Și acum îmi vine să plâng după meciul cu Dinamo”

„Când câștigi, atmosfera e frumoasă. Dar m-aș lega de modul cum am jucat, să joci în termenii tăi e cel mai frumos. Am câștigat în termenii noștri, așa cum am mai făcut-o aici. Joci cu o echipă care se apără tot meciul nu ai spații. Poate e ceva de sistem, nu am o idee pe moment. Dar sunt frumoase meciurile cu aceste echipe, pe Giulești, cu imnul. Îți vine și ție să cânți.

Am arătat rău în anumite meciuri în play-off, dar sunt și cauze. Chiar dacă cei care au intrat și au făcut tot posibilul să joace la cel mai înalt nivel, e greu să îi înlocuiești pe Bic sau pe Nistor când nu îi ai. Chiar mă gândeam, când pierzi meciuri, începi să realizezi ce ai făcut tot campionatul și atunci conștientizezi de munca pe care ai depus-o. Dacă jucam în ultimele meciuri cum am jucat acum, ne băteam la primele locuri. Și acum îmi vine să plâng după meciul cu Dinamo. E foarte greu să compensezi valoarea mereu și cred eu că noi și Dinamo am fost performerii campionatului.

Am avut presiune, dar e frumos. Te face să trăiești. Chiar dacă sunt stelist și Rapid e una din echipele pe care aveam ciudă. Și Dinamo. Dar te încarcă această atmosferă și îți dau starea care trebuie. Îmi pare rău că pe Cluj Arena e pista aia și nu sunt tribunele apropiate”, a declarat Alex Chipciu, la digisport.ro.