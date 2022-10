Alex Cîmpanu și-a cerut iubita de soție, după ce a marcat în U Craiova – Petrolul 2-1: „Dacă nu câștigam, nu făceam asta”

George Câmpanu şi-a cerut iubita de soţie, după ce a marcat în Universitatea Craiova – Petrolul 2-1. Primul marcator al echipei lui Mirel Rădoi a recunoscut că, dacă echipa nu câştiga, amâna momentul în care îşi cerea iubita de soţie.

„Sunt nişte lucruri care sunt emoţionante, mă bucur că am făcut pasul acesta. Am şi un copil, trebuia să o cer şi în căsătorie. Important era să câştigă, dacă nu câştigam, nu era momentul să fac chestia asta. Ne-am aşteptat că o să avem un meci dificil, ştiam că Petrolul o să se închidă. Toată lumea a fost nervoasă după meciul de la Piteşti. Rufele se spală în familia şi cu Petrolul am reuşit să revenim. Sper că este un pas important că am revenit. Promitem să nu mai dezamăgim suporterii„, a spus Câmpanu, după ce a marcat în Universitatea Craiova – Petrolul 2-1, la digisport.ro.