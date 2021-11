Alex Ioniţă, încrezător după remiza cu FC U Craiova 1948: ,,Ne dorim play-off-ul”

Alex Ioniţă, mijlocaşul celor de la Rapid, a reacţionat la finalul jocului cu FC U Craiova 1948, din cadrul etapei a 14-a a Ligii 1, terminat cu o remiză, scor 0-0.

Fotbalistul revenit în vară la Rapid spune că echipei ,,alb-vişinie” i-a lipsit doar golul în această partidă. DEşi au ca obiectiv salvarea de la retrogradare, Alex Ioniţă se gândeşte deja la play-off.

,,Eu cred că, per total, echipa noastră a făcut un meci foarte bun. Am dominat total jocul, mai ales în prima repriză. Ne-a lipsit golul. Și eu îmi doream să îmi ajut echipa, am avut șansa aceea și am tras foarte slab. Am preferat o execuție rapidă, dar am dat peste poartă.

Noi jucăm să câștigăm la fiecare meci, dar nu suntem singuri pe teren, nu jucăm singuri. Ne antrenăm toată săptămâna ca să câștigăm. Ca obiectiv avem evitarea retrogradării, dar avem o echipă foarte bună și ne dorim play-off-ul. Noi ni-l dorim pe Mihai Iosif lângă noi.

Mă bucur că am revenit acasă, îmi era foarte dor. Cred că echipa este foarte bine în poziția din clasament. Din păcate am ieșit din Cupă, așa a fost să fie, ne pare rău. Chiar dacă obiectivul nostru este evitarea retrogradării, ne dorim să intrăm în play-off.

La meciul cu Timișoara din Cupă, cu o seară înainte eram anunțat în lot, dar am făcut o infecție la măsea și m-am chinuit vreo patru zile. Am văzut că a fost destul de contestat după acel meci.”, a declarat Alex Ioniţă, la finalul jocului cu FC U Craiova 1948.

În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul 6 în Liga 1, unde a acumulat 23 de puncte până acum. De partea cealaltă, cei de la FC U Craiova 1948 au rămas pe locul 12 în campionat, cu 13 puncte acumulate din 14 meciuri disputate.