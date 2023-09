Alex Ioniță, mesaj de luptă după ce și-a învins fosta echipă: „Greu ca să ne bată cineva acasă!”

Rapid a câștigat categoric în fața CFR-ului cu scorul de 3-1. Alex Ioniță, jucătorul trupei din Giulești, a vorbit după meci.

Mai exact, fostul jucător al „feroviarilor” consideră că Rapid va fi imbatabilă pe teren propriu în acest sezon.

„Greu ca să ne bată cineva acasă!”

„Ne așteptam (n.r. la un succes). Am întâlnit o echipă foarte bună, puternică. Am spus-o că dacă intrăm ca la meciurile cu Dinamo, Farul, greu ca să ne bată cineva acasă. Am demonstrat și în seara aceasta.

Aveam nevoie să joc bine, pentru a demonstra că pot fi în primul 11, că nu am fost deloc sezonul acesta. Sper să vină și golul. Mă bucur că am reușit să joc bine. Încerc mereu să fac ceva în plus.

A fost visul meu de mic să joc pentru Rapid. Mi-aș dori să ne luptăm la campionat și să luăm Cupa. Sezonul trecut, chiar dacă nu a fost unul bun, am dat 10 assisturi.

Este un antrenor foarte ofensiv (n.r. Cristiano Bergodi). Și domnul Mutu m-a ajutat. Nu am nimic să-i reproșez. Dacă sunt lăsat în pace, să-mi fac treaba, pot să ajut această echipă”, a spus Alex Ioniță, după victoria cu CFR Cluj.