Alex Ioniță, mesaj pentru fani: „Îmi doresc să câştigăm un trofeu cu Rapid pe noul stadion. Ar fi ceva de vis!”

La meciul cu CFR Cluj, câștigat cu 1-0 de Rapid, Alex Ioniță a bifat prima prezență în Liga 1, la mai bine de un an distanță.

Venit la formația giuleșteană pentru a-și relansa cariera, jucătorul de 26 de ani a intrat în minutele de final ale meciului de la Mioveni.

Acesta a acordat un amplu interviu în care a vorbit despre fiorii primului meci de la revenirea în tricoul ”alb-vișiniu”, despre derby-ul cu Dinamo, despre Cristi Săpunaru, dar și despre perioada mai puțin plăcută de la CFR Cluj.

„Există o atmosferă foarte bună, mai ales după această victorie. Dar chiar şi când am pierdut, în perioada noastră mai grea, a fost o atmosferă foarte bună, pentru că am mers săptămânal la mese cu echipa şi ne-am simţit foarte bine.

Trebuie să fiu realist şi consţient, după un an de pauză pentru mine orice minut contează. Cred că pot fi titular abia prin ianuarie, februarie. Nu zic că nu aş putea face faţă şi acum, dar ca să fiu 100% mai e nevoie de timp. Stau foarte bine cu motivaţia. Pentru orice meci. Eu cât voi juca, voi incerca să dau 100%.

Sper să câştigăm, deşi sunt sigur că se poate întâmpla orice la meciul acesta. E un teren care mie îmi place să joc pe el. Nu suntem favoriţi, dar am încredere în colegii mei şi sunt sigur că vom da totul pe teren.

Cred că orice se poate întâmpla la un meci de fotbal. Nu contează că Dinamo este mai jos în clasament. Îmi pare rău de Dinamo. Îmi doresc să fie fotbalul de altă dată. Dinamo, Steaua, Craiova etc.

La fiecare meci ne dorim să luăm maximum de puncte. Luăm fiecare meci pas cu pas. Nu am niciun trofeu cu Rapid, de data aceasta, chiar îmi doresc. Abia apoi să mă gândesc la lucruri mai măreţe pentru mine. Sper să câştig cel puţin un trofeu. Ar fi ceva de vis să câştigăm un trofeu pe noul stadion.

Săpunaru este un lider în teren şi în afara terenului. Asta am zis şi eu că mi-aş dori să arăt la fel de bine la vârsta lui şi să joc la fel de bine! Este incredibil, cred că va mai putea juca încă doi ani dacă va fi sanătos. Este un exemplu pentru mine atât în teren, cât şi în afara lui. La fel ca si Daniel Pancu şi Daniel Niculae.

Am regrete din perioada CFR. Îmi doream să demonstrez că merit să joc acolo. Cum am demonstrat că merit să ajung acolo. Dar aşa a fost să fie.. Pe mine acum mă interesează doar să revin eu cât mai bine la forma mea. Recunosc că îmi doream foarte mult să joc impotriva CFR-ului pentru că cei de acolo nu au vrut să mai continuăm. Bine, nici eu nu am insistat foarte mult. Mă bucur că am ajuns la Rapid„, a declarat Alex Ioniţă, pentru Telekom Sport.