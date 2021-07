Alex Ioniţă, pregătit pentru un nou început: ,,Am vorbit cu domnul Şumudică! Aş avea o şansă”

Alexandru Ioniţă, fotbalist ce aparţine de CFR Cluj, este încă suspendat din activitate, după ce a fost acuzat de dopaj în urma injectării unor substanţe intravenoase în corp.

După ce i-a fost interzis fotbalul în luna aprilie, acum, Alex Ioniţă este gata să revină pe terenul de fotbal şi să-l impresioneze pe Marius Şumudică, antrenorul campioanei CFR Cluj.

Mijlocaşul spune că ar avea o şansă mare la CFR să joace, având în vedere că formaţia ardeleană se luptă pe mai multe fronturi, dar şi-ar dori să ajungă şi la Rapid, formaţie revenită în Liga 1 în acest sezon.

,,Am voie de pe 30 iulie să mă antrenez. Am vorbit cu domnul Şumudică, l-am întrebat dacă are ceva de gând cu mine. Mi-a zis că trebuie să mă vadă. Trebuie să dea şi lista, nu cred că o să mă aştepte pe mine cineva până pe 30 septembrie.

E greu cu ritmul de joc şi cu antrenamentele într-un grup. Sunt pregătit ca anduranţă şi forţă, iar viteza o voi recăpăta în cel mai scurt timp.

Mi-aş dori să mă duc acolo, e echipa campioană din ultimii 4 ani. Joacă în cupele europene, au nevoie de jucători şi aş avea o şansă. Mi-aş dori să ajung şi la Rapid, e echipa mea de suflet. Domnul Şumudică ştie să îşi cucerească jucătorul.”, a declarat Alex Ioniţă, pentru AS.ro.