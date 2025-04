Alex Mitriță, desființat după eșecul Craiovei la CFR Cluj: „Nu a existat pe teren! E inadmisibil!”

În ultimul meci al etapei cu numărul 3 din play-off-ul SuperLigii, CFR Cluj a învins cu 2-0 pe Universitatea Craiova și a făcut schimb de locuri cu aceasta în clasament. Ardelenii sunt acum pe poziția secundă, cu 33 de puncte, unul mai mult decât oltenii și două mai puțin decât liderul FCSB.

Marius Mitran pune tunurile pe Alex Mitriță: „Nu a existat în meci!”

A fost al doilea meci direct în patru zile între cele două aspirante la titlu. Pe 3 aprilie, CFR Cluj a eliminat-o pe Craiova în sferturile Cupei României, la lovituri de departajare, într-un meci disputat tot în Gruia.

Marius Mitran nu a mai răbdat și, după cele două rezultate negative ale Craiovei, a pus tunurile pe Alex Mitriță, vedeta oltenilor, care, însă, nu s-a remarcat în dubla cu CFR Cluj.

„Nu se poate să discutăm despre un anumit jucător, să-l numim cel mai bun jucător al campionatului, să-l amintim, să ne schimbăm buletinul (n.r. – face referire la propria declarație, de schimbarea numelui din Mitran în Mitriță, după meciul câștigat de Craiova 2-1 în Giulești), certificatul de identitate, să facem tot ce putem noi să facem pe lângă, iar în două meciuri decisive el să nu existe.

El nu a existat, pentru că are 36 de minute jucate și în Cupă, intră în minutul 84. Are 36 de minute în care nu schimbă cu absolut nimic, în condițiile în care balanța era zero acolo. Putea să se întâmple orice.

Dar să spunem că ăla a fost meciul de încălzire. Iar aseară el are un singur șut, șutul acela din întoarcere pe care îl scoate Hindrich. Și, în rest, Craiova este mai degrabă legitimată de ce a făcut Safira pe teren, de nervii băiatului, de tâfna lui, de arțăgoșenia, de neputința lui și a altora. Dar Mitriță, practic, nu există în meci”.