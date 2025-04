Alex Mitriță, felicitări pentru Mirel Rădoi după Dinamo – Universitatea Craiova 0-2. Ce a spus despre golul superb marcat

La finalul meciului Dinamo – Universitatea Craiova 0-2 de luni seară, în care a marcat un gol de senzație, Alex Mitriță a dorit în primul rând să scoată în evidență faptul că antrenorul Mirel Rădoi a pregătit foarte bine anterior partida alături de staff-ul său tehnic.

„A fost o victorie muncită, meritată, o așteptam. Veneam după un meci foarte bun acasă. În această seară, Dumnezeu ne-a răsplătit și am luat 3 puncte.

Am pregătit foarte bine meciul, mister l-a gândit foarte bine cu staff-ul, am știut unde sunt spațiile, am știut că o să ne închidă, am avut răbdare și am marcat.

Asta este calitatea mea: când am spațiu, încerc să îmi fac spațiu și să dau la poartă. Știu că am un șut foarte bun. Sunt fericit pentru această victorie după meciul cu FCSB.

Vrem să ne gândim la fiecare meci în parte. A mai trecut un meci, am acumulat cele 3 puncte, avem o deplasare foarte grea acum cu Universitatea Cluj, dar sper să luăm cele 3 puncte.

Nu este ușor să te lupți pentru un trofeu, este presiune imensă. De asta spun că trebuie să luăm fiecare meci în parte, să nu ne gândim la următorul meci. Următorul este cel mai important și pentru asta ne pregătim.

Am primit foarte multe mesaje să nu plec de la Craiova. A fost un mesaj frumos de Paște. Vreau să urez și eu Paște fericit, chiar a fost și suntem bucuroși că am câștigat.

De asta m-am întors acasă. Acesta este visul meu: un trofeu, orice trofeu, pentru olteni. Sperăm ca la final să îi facem bucuroși. Muncim pentru asta, să fie alături de noi și cu siguranță vom avea șanse mari să câștigăm”, a declarat Alex Mitriță la finalul meciului de pe Arena Națională, citat de gsp.ro.