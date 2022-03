Alexander Zverev, făcut praf de Mats Wilander: ,,AR TREBUI INTERZIS ȘI TRIMIS LA REABILITARE!”

Cu 7 titluri de Grand Slam în palmares, Mats Wilander îl critică dur pe Alexander Zverev, numărul 3 mondial. Un gest nesportiv, făcut de Sasha în turneul de la Acapulco a întors toate privirile. După un meci pierdut la dublu, germanul și-a ieșit din minți și a lovit scaunul arbitrului de 3 ori cu racheta.

Hey @atptour when will you announce the suspension of Zverev? Do you have any rules at all? #Zverev pic.twitter.com/XEue4AmAbw

— Alex Romero (@AlexRome747) February 23, 2022