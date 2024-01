Alexandru Albu crede că Rapid trebuia să câștige mai clar: „Am luat un gol prostesc! Dinamo e o echipă mică”

Echipa Rapid a învins Dinamo, pe Arena Națională, cu 2-1, în etapa a 23-a din Superligă.

„Am luat un gol prostesc”, a spus Alexandru Albu după ce Rapid a învins Dinamo pe Arena Națională

Toate golurile au fost marcate pe finalul celor două reprize. Papeau a deschis scorul pentru oaspeți în minuul 44, iar Abdallah a egalat câteva zeci de secunde mai târziu.

Burmaz, care în etapa trecută a marcat golul victoriei Rapidului cu FCU 1948 Craiova în minutul 90+4, a înscris de această dată în minutul 90. De fiecare dată a fost introdus pe parcursul meciului.

La finalul confruntării de pe Arena Națională, Alexandru Albu era de părere că Rapid putea câștiga mult mai clar.

„Am reușit să dăm acel gol, după aia nu am putut să ținem de rezultat, am luat un gol prostesc. Am intrat mult mai bine în repriza a doua, mai montați. Ne bucurăm că am câștigat, importante sunt punctele, nu mai contează dacă ne-a ieșit sau nu jocul.

Nu ne-a surprins Dinamo, știam cum vor juca, cred că noi ne-am surprins singuri. Ținem să jucăm foarte slab cu echipele mici, cred că ar trebui să fim mai bărbați, chiar dacă e presiune.

A doua repriză, ați văzut, s-a jucat altfel, am dominat, chiar dacă ei au avut câteva contraatacuri”, a declarat mijlocașul Rapidului.

„Dinamo e o echipă mică pe lângă Rapid”, este de părere Alexandru Albu

După această victorie, Rapid a urcat, provizoriui, pe locul 2, cu 39p, la 8 de liderul FCSB. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi poate încheia runda pe respectiva poziție dacă CFR Cluj nu învinge FC Voluntari luni, pe teren propriu.

„Dinamo e acolo jos, cu tot respectul pentru ei. În momentul de față, Dinamo e o echipă mică pe lângă Rapid. Vom merge la suporteri la stadion și vom cânta, vom sărbători. Nu contează dacă dai gol în minutul 1 sau 90. Fotbalul se joacă până fluieră arbitrul.

Fanii noștri sunt alături de noi, sunt cei mai buni. Orice echipă și-ar dori să aibă suporteri ca ai noștri. Dacă cei de la Dinamo nu au avut bărbăția să le dea bilete unde trebuia, înseamnă că le-a fost frică de ei”, a spus el după meci.

Pentru Rapid urmează meciul de pe teren propriu cu Oțelul, pe 3 februarie, de la ora 20:00, și cel din deplasare cu CFR Cluj, în etapa a 25-a.