Alexandru Băluță rămâne optimist după egalul în fața Rapidului: „Mai avem un pas către titlu”

FCSB și Rapid au remizat pe Arena Națională, scor 2-2, în derby-ul rundei cu numărul 5 din play-off-ul SuperLigii.

FCSB rămâne fără victorie în fața Rapidului în acest sezon, după 1-2 și 0-4 în sezonul regulat

Olaru a deschis scorul în minutul 10, însă Rapid a întors rezultatul foarte repede, grație reușitelor lui Krasniqi (12) și Rrahmani (16). Băluță, introdus pe teren la pauză, a stabilit scorul final în minutul 57.

FCSB, cu 45 de puncte, are un avans de 13p față de Farul, ocupanta locului secund. De partea cealaltă, giuleștenii sunt pe 5, cu 29 de puncte.

Alexandru Băluță s-a declarat deranjat de faptul că FCSB nu a reușit să câștigat, mai ales că echipa roș-albastră rămâne fără victorie în fața Rapidului în acest sezon, după 1-2 și 0-4 în sezonul regulat.

„Până la urmă am reușit să facem egal, era păcat să pierdem în fața suporterilor care au venit să ne susțină. În repriza a doua puteam să câștigăm, am avut mai multe ocazii. Mă bucur că am revenit și că am făcut-o cu gol. Așteptam cu nerăbdare să-mi ajut colegii.

Ne deranjează că nu am câștigat, lumea aștepta o victorie, ne simțeam datori, dar și ei au făcut un joc destul de bun. Mereu le iese împotriva noastră. Mai avem un pas către titlu și ăsta e cel mai important lucru.

Am început foarte bine jocul, am înscris destul de repede, dar din păcate am făcut anumite greșeli, ei au profitat și ne-au taxat la singurele ocazii pe care le-au avut. Am arătat ca o campioană, trebuie să fim serioși în continuare. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, încă nu suntem campioni matematic”, a spus Băluță.