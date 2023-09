Alexandru Chipciu, pus la punct din cauza ieșirii de după meciul cu CSA Steaua: „E înjurat pe mai multe stadioane”

Echipa “U” Cluj-Napoca a învins CSA Steaua, în deplasare, cu 3-1, în prima etapă din Grupa B a Cupei României.

Alexandru Chipciu e înjurat pe mai multe stadioane, susține Daniel Oprița

Oaspeții au marcat prin Alexandru Chipciu (26) și Filip Ilie (34, 54), în timp ce gazdele au punctat prin Alexandru Boiciuc (65).

La finalul partidei, Alexandru Chipciu, mijlocașul celor de la “U” Cluj-Napoca și legitimat la Steaua între 2011 și 2016, a avut un atac dur la adresa echipei gazdă.

El a criticat proiectul Ministerului Apărării Naționale legat de echipa de fotbal, despre care a spus că „n-are nicio treabă cu Steaua” și a considerat că echipamentul de joc al adversarilor este fals.

Antrenorul grupării bucureștene, fost jucător al Stelei între 2002 și 2007, l-a pus la punct pe jucător. „Nu am auzit ce a spus Chipciu, se discută și pe la noi de lucrul ăsta foarte mult. Nu vreau să discut despre ce a spus Chipciu. Ar trebui să discute de alte lucruri.

Am văzut că vorbește foarte mult. Are ieșiri care nu sunt cele mai bune. Așa-l sfătuiesc. Are alt statut, trebuie să vorbească despre ce se întâmplă pe teren, nu în afara lui.

Firma sau cel care ne trimite echipamente e cea care le trimite și lor. Înseamnă că echipamentul lor e la fel ca al nostru. Tot Florin Lovin l-a trimis și pe al lor.

Eu știu și echipamentul lor, e de linie. Al nostru e făcut doar pentru Steaua, ca să-l informez pe Chipciu.

Nu e înjurat doar la noi, ci pe mai multe stadioane, și eu am fost. Uneori, nu e inspirat în ce vorbește. Dacă are gura mare și vrea să intre în conflict, e problema lui.

A durat să ne fie făcut echipamentul. Cum are Real Madrid, așa-l avem și noi, ca să-l anunț”, a spus tehnicianul, potrivit PlaySport.