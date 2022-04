Alexandru Dedu, după ce a pierdut alegerile la preşedinţia FRH: „Am avut şocuri mai mari decât înfrângerea asta”

Alexandru Dedu a declarat, joi, după ce a pierdut alegerile la preşedinţia Federaţiei Române de Handbal, că a avut „şocuri mai mari” în viaţă decât această înfrângere.

„Nu mă aşteptam la un asemenea rezultat. Nimănui nu-i place să piardă, dar în momentul ăsta simt multă uşurare. Federaţia Română de Handbal e o federaţie grea şi te consumă. Am avut şocuri mai mari decât înfrângerea asta. Nu ştiu dacă mai rămân în handbal, habar n-am.

Habar nu am dacă a fost o coaliţie împotriva mea. Dar mă bucur dacă am deranjat. Faptul că am avut mai puţine voturi în turul 2, dacă stăm să ne gândim, este o reacţie oarecum normală. Pentru că e posibil ca lumea să se fi aşteptat la rezultatul final şi atunci ca să fie bine şi cu noul preşedinte atunci a votat aşa.

Dar mă aşteptam la asta după primul tur. Preşedintele pleacă în general cu un oarecare handicap, federaţia merge în continuare. Acum avem loturi în pregătire, avem lucruri de făcut. Eu nu mai am. Am vorbit cu domnul Din şi i-am spus că luni o să începem procesul de tranziţie, o să-i stau la dispoziţie pentru orice întrebări, pentru că handbalul e mai presus decât Dedu sau Din”, a declarat fostul preşedinte.

Fostul arbitru Constantin Din (53 de ani) a fost ales, joi, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal.

Acesta îi succede lui Alexandru Dedu, care a fost de asemenea candidat. În primul tur, cei patru candidaţi la funcţia de preşedinte al FRH au fost votaţi după cum urmează: Constantin Din – 95 voturi, Alexandru Dedu – 79 voturi, Bogdan Voina – 48 voturi şi Maximilian Gavrilă – 1 vot. În turul al doilea, Bogdan Voina, fiul mareului handbalist Radu Voina, le-a recomndat celor care l-au votat să-l susţină pe Din. La alegeri au participat toţi cei 225 de membri afiliaţi cu drept de vot ai Federaţiei Române de Handbal.