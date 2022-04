Alexandru Ioniţă II a prefațat meciul dintre Rapid și UTA. Jucătorul echipei giuleștene a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nou-promovata a câştigat degeaba meciul din etapa precedentă cu FC Botoşani dacă nu se va impune şi în partida de la Arad.

„Urmează un meci foarte greu, cu o atmosferă la fel de frumoasă ca şi pe stadionul nostru. Sperăm să ieşim învingători, pentru că degeaba am bătut-o pe FC Botoşani dacă nu câştigăm şi cu UTA. Noi dorim să formăm o echipă competitivă şi sperăm să câştigăm play-out-ul. Consider că noi suntem într-o continuă creştere şi până la începutul sezonului următor vrem să punem toate lucrurile la punct. Ar fi un lucru normal să fim la barajul pentru participare în Europa. Consider că am merita să fim acolo şi chiar să-l câştigăm”, a spus el.

Ioniţă II a menţionat că stilul ofensiv al antrenorului Adrian Mutu îl avantajează.

„Adrian Mutu este un antrenor căruia îi place jocul ofensiv, ceea ce pe mine mă avantajează foarte mult. Mă bucur că a fost adus de cei din conducere. Eu nu-l cunoşteam personal, dar consider că face o treabă foarte bună şi se vede asta în jocul nostru. Îl urmăream când era jucător, normal. Cred că toţi când eram mici îl aveam ca idol pe Adrian Mutu. M-am uitat pe net la golurile marcate pentru Chelsea, pe cele de la Fiorentina nu le-am văzut pe toate pentru că are prea multe.

Mi-ar plăcea să am încrederea şi tupeul pe care le arăta el când intra pe teren. Şi desigur că mi-aş dori să joc şi eu într-un campionat puternic aşa cum a făcut el. Dar o să fie destul de greu, trebuie să o iau pas cu pas pentru că am pierdut mult timp. Însă nimic nu e imposibil”, menţionat mijlocaşul.

„Eu am avut nevoie de încredere, dar nu am fost lăsat niciodată liniştit, nici când am fost la CFR Cluj, nici când am fost la Craiova. Dar îmi asum, pentru că e şi vina mea, nu am răspuns aşa cum trebuia. Dar la Rapid toţi mă cunosc, am fost de la 6 la 19 ani aici. Pentru mine nu mai contează ce a fost în trecut, doar ce urmează. Consider că mi-am învăţat toate lecţiile şi trebuie să salvez ce mai e de salvat”, a adăugat Alexandru Ioniţă II.



Meciul Rapid – UTA este programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena ”Francisc Neuman” din Arad, în etapa a 4-a a play-out-ului Ligii I.