Alexandru Ioniță nu a trecut peste episodul când a fost suspendat: „Băiatul de la Dinamo a fost prins cu cocaină și a primit doar 3 luni!”

Alexandru Ioniță II, jucător la Rapid, continuă să creadă că a fost suspendat pe nedrept pe motiv de dopaj, când era la Astra Giurgiu. Ioniță a comparat experineța sa cu cea a lui Magaye Gueye.

Mai exact, Gueye a fost prins la Dinamo cu cocaină, însă a fost suspendat doar 3 luni. Iată ce a spus Alexandru Ioniță despre evenimentul neplăcut prin care a trecut.

„Nu a fost vorba despre doping, am fost acolo pentru o reclamă și era vorba de vitamine!”

„Nu îmi reproșez nimic, pentru că nu a fost vorba despre doping. Greșeala mea este că nu am fost informat. Nu a fost vorba despre doping, am fost acolo pentru o reclamă și era vorba de vitamine. Nu știam nici despre cantitate, nici că vitaminele sunt interzise.

Am primit un an de suspendare nemeritat pentru că am luat vitamine. În aceeași perioadă, un băiat de la Dinamo e prins cu cocaină, despre care toată lumea știe că este interzisă în sport, și e suspendat trei luni! Faceți comparație… asta-i România!

Nu mi-a fost deloc ușor. Când a venit suspendarea, nici nu aveam bani puși deoparte. M-am descurcat, am avut familia aproape. A fost o importantă lecție de viață, mă bucur că am trecut peste ea și am luat doar lucrurile pozitive”, a declarat Alexandru Ioniță, pentru Fanatik.