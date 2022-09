Alexandru Ișfan, dezamăgit de echipa sa: „Nu știu ce se întâmplă! Tot noi trebuie să o scoatem la capăt!”

FC Argeș a primit vizita campionaei CFR, dar a fost învinsă cu 0-1. Unicul gol al partidei a fost marcat de Mario Camora, salvându-și astfel echipa de la un semieșec.

Alexandru Ișfan, jucătorul cel mai promițător din tabăra argeșenilor, a oferit o primă reacție după meci.

„Sunt pretenții mari de la mine și trebuie să confirm!”

„Nu știu ce se întâmlă de nu putem să marcăm. Poate pauza asta ne prinde bine și o să revenim mai puternici. 1-0 și pleacă cu punctele. Noi mergem acasă fără niciun punct. Nu avem ce face decât să muncim mai mult.

Nu are treabă poziția mea. E adevărat că nu am mai evoluat ca la început. În ultimele etape nu am mai avut evoluțiile pe care le așteaptă toată lumea dar și eu. Sunt pretenții mari de la mine și trebuie să confirm. Le mulțumim suporterilor că au stat în ploaie alături de noi. Tot noi trebuie să o scoatem la capăt. Noi suntem cei care vom aduce FC Arges pe un trend ascendent. Ce vină are Prepeliță? Noi suntem vinovați că nu reușim să marcăm.

În urma ultimelor evoluții ale mele nu mă așteptam. Dar merg la U21 la Cluj și sper să avem rezultate bune”, a declarat Alexandru Ișfan, după înfrângerea cu CFR.

În urma acestei partide, FC Argeș a coborât pe locul 10 cu 13 puncte, în timp ce CFR a urcat pe locul 4 cu 18 puncte.