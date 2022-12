Alexandru Ișfan îi dă dreptate lui Marius Croitoru: ”Nu mai am reuşite personale!”

FC Universitatea Craiova 1948 a învins, luni, cu scorul de 1-0, echipa FC Argeş, în etapa a XX-a din Superliga. Unicul gol al meciului a fost marcat de Chiţu, în minutul 62.

La finalul meciului, Alexandru Ișfan a oferit mai multe declarații.

”Sunt supărat pe mine. Nu mai am reuşite personale, nu am ajutat echipat în ultima perioadă. Poate pauza ne va prinde bine. Trebuie să ne reîncărcăm bateriile.

Sunt conştient. Am avut un start foarte bun, exploziv. Am avut reuşite personale, dar, în ultima perioadă, nu am mai marcat, nu m-am mai văzut în joc. Trebuie să muncesc în continuare. Nu cred că m-au destabilizat discuţiile. Când au fost discuţiile, am marcat. Uşor, uşor nu am mai fost vizibil în joc. Trebuie să fructific şansele pe care le am”, a afirmat Işfan după meci.