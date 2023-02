Alexandru Maxim descrie coșmarul de după cutremurul din Turcia: „Lumea e în stradă, nu are voie să se întoarcă în case”

Turcia este în stare de șoc după ce două seisme puternice au zguduit țara, primul la ora 4:17, iar al doilea la 13:25.

„Eu sunt în Germania, e totul ok”, a spus Alexandru Maxim

Primul cutremur a fost de 7,8 grade pe scara Richter și a avut loc la ora 4:17 dimineață, la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de sud a țării, în provincia Gaziantep.

Al doilea, de 7,5 grade, s-a produs la circa 100 de kilometri de epicentrul primului, la ora 13:25. Bilanțul victimelor este de cel puțin 912 de decese și peste 5.000 de răniți.

Fotbalistul român de la Gaziantepspor, Alexandru Maxim, nu se află în Turcia. El a fost integralist în meciul de sâmbătă, pierdut cu 0-1 pe terenul lui Antalyaspor, după care a plecat în Germania, echipa primind câteva zile libere.

„Eu sunt în Germania, e totul ok. Am aflat când m-am trezit… am avut liber după meciul pe care l-am jucat. Majoritatea jucătorilor sunt plecaţi din oraş, dar ţinem legătura cu cei de acolo.

Lucrurile nu sunt ok, nu ştiu nici eu foarte multe. M-am trezit puţin în şoc, am avut 2 milioane de mesaje pe telefon. Nu ştiam ce se întâmplă. Toată lumea de la club e ok, din ce am înţeles, dar în rest nu ştiu foarte multe lucruri”, a declarat Alex Maxim pentru as.ro.

„Lumea e în stradă, nu are voie să se întoarcă în case”, a dezvăluit Alexandru Maxim

Jucătorul a mai precizat că va mai rămâne în Germania câteva zile, deoarece aeroportul din Gaziuantep este închis. „Am vorbit cu familia, m-au sunat toţi să vadă dacă sunt ok. Unii dintre ei credeau că sunt în Turcia, verişoare, unchi… nu ştiau că sunt plecat.

Din câte am înţeles e totul închis, aeroportul este închis. Probabil în următoarele 2-3 zile nu avem cum să zburăm. Nu se pune problema de fotbal în perioada următoare, vă daţi seama.

Vedem ce se întâmplă, nu ştim. De o oră stau pe telefon. Mulţumesc lui Dumnezeu, dar am prieteni acolo, am colegi care erau acolo. Mi-au povestit că un minut şi jumătate a durat… toată lumea e în stradă, nu au voie să se întoarcă în case”, a mai spus Maxim.