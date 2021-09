Alexandru Mitriță a marcat un gol pentru PAOK Salonic în meciul cu Lincoln Red Imps, din prima etapă a grupelor Conference League.

Internaționalul român a stabilit scorul final pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu, cu un gol marcat în minutul 56. Chuba Akpom deschisese scorul în minutul 45+2.

Mitriță a marcat după un corner, golul de 2-0. Mingea a lovit bara din dreapta portarului de la Lincoln, iar apoi a ricoșat în careul mic, iar MItriță a marcat.

Pentru Mitriță este primul gol marcat la PAOK Salonic.

Lincoln Red Imps este campioana Gibraltarului, pe care CFR Cluj a întâlnit-o în turul 2 preliminar din preliminariile Champions League. Ardelenii s-au impus cu 4-1 la general.

Pe lângă PAOK și Lincoln, în grupa F a Conference League se mai află danezii de la FC Copenhaga și slovacii de la Slovan Bratislava.

#Mitrita puts @PAOK_FC 0-2 up against @LincolnRedImps in the @EuropaLeague. Goalie kinda flaps the ball onto mitrita’s air shot and it goes in! #MLSUK🇬🇧 #NYCFC #COYBIB #VAMOSNYC #HAVEIT pic.twitter.com/nMqT9ZTjcA

— UK NYCFC – OG NIGHT OWL 🇬🇧 🗽 (@UKNYCFC) September 16, 2021