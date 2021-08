Alexandru Răuţă anunţă planuri mari la Dinamo: ,,Vrem să fim gaşca nebună a campionatului”

Alexandru Răuţă, mijlocaşul celor de la Dinamo, este mult mai bine acum, după ce şi-a recuperat o parte din banii pe care îi avea de primit din Ştefan cel Mare.

Acum, mijlocalul anunţă că viitorul lui Dinamo sună foarte bine şi nu se aştepta ca echipa să aibă un parcurs atît de bun în primele trei etape din Liga 1.

Cu toate astea Alexandru Răuţă anunţă că ar trebui să mai vină jucători la Dinamo, însă clubul are în continuare interdicţie la transferuri.

,,Am avut memoriu depus, dar m-am înțeles cu clubul, cu DDB, pe cale amiabilă, iar acum lucrurile decurg normal. Am ajuns la o înțelegere, am recuperat ceva din bani. Mai am contract un an, până în vară. Viitorul lui Dinamo sună bine, copiii sunt talentați.

Sincer, nu credeam că vom începe atât de bine. Oricum, mai trebuie aduși jucători. De doi ani și ceva, de când am venit eu la Dinamo, nu știu dacă a fost atmosferă bună. Acum este!

Am surprins pe toată lumea, suntem o surpriză plăcută a campionatului. Vrem să fim gașca nebună. Toți ne-au luat cam de sus, dar echipa crește, joacă, nu o să fie nimănui ușor cu Dinamo.”, a declarat Alexandru Răuţă, în cadrul unei conferinţe de presă