Alexi Pitu a dezvăluit ce le-a cerut Gică Hagi jucătorilor la pauza meciului cu Rapid: „Asta ne-a zis în vestiar!”

Farul a remizat în deplasarea cu Rapid (1-1). „Marinarii” au bifat astfel un nou rezultat de egalitate, după ce în Cupă au obținut un 2-2 contra celor de la Alexandria.

Alexi Pitu, jucătorul dobrogenilor, a vorbit la finalul meciului. Acesta a dezvăluit ce le-a cerut Gică Hagi elevilor săi la pauza meciului cu Rapid.

„Asta ne-a zis în vestiar!”

„A fost un meci bun contra unei echipe foarte bune. Noi am încercat să ne facem jocul și am reușit în anumite momente. Ne-au dominat, trebuie să recunosc, dar sper să ne impunem stilul de joc mai mult în meciurile viitoare. E bine că terminăm turul pe primul loc și păstrăm un avans de cinci puncte față de locul secund. Continuăm seria meciurilor bune și sper s-o ținem tot așa. Ne gândim la play-off. După, vedem ce va fi.”, a declarat Alexi Pitu, pentru Playsport.

„Legat de acest meci cu Rapid, ne-a zis în vestiar să avem mai multă încredere. Ne-am concentrat foarte mult pe meciul din Giulești, am și uitat de egalul cu Alexandria, dar, ai văzut, e Cupa României, n-a fost singura surpriză. Ca și acum, ne-a încurajat și la Alexandria, nu ne-a certat.”, a mai spus fotbalistul pentru sursa citată.