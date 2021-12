Alibec a dat-o în bară și la FCSB! Ce a putut să-i spună lui MM Stoica și reacția acestuia

Actualul fotbalist al celor de la CFR Cluj se află în plin scandal cu Dan Petrescu, care a decis în cele din urmă să îl excludă din lot pe acesta după un gest incredibil făcut la meciul cu Academica Clinceni!

Denis Alibec este doar o umbră a jucătorului care făcea legea în tricoul Astrei Giurgiu și al celor de la FCSB. Adus ca o adevărată garanție a succesului de către Marius Șumudică în această vară, atacantul în vârstă de 30 de ani nu a reușit să se impună în Gruia, iar odată cu venirea „Bursucului” a prins tot mai puține minute, astfel că a răbufnit la ultimul joc.

Alibec nu este însă la primul episod de acest gen, iar MM Stoica a dezvăluit ce a putut să îi spună fotbalistul într-un moment de nervozitate, în perioada în care îmbrăca tricoul roș-albaștrilor.

„Când îl aduci pe Alibec, trebuie să ştii că se pot ivi şi epsioade de genul păsta. E excepţional, dar e copilăros. Are gesturi de copil, se enervează şi pleacă. E copil bun, că noi am trecut peste un episod mai dur. A fost un episod la noi peste care nu puteam să trecem, dar am zis să trecem, nu? Mi-a răspuns mie: <<Vorbeşti tu despre fotbal?>>

Te poţi supăra el, îi dai amenzi. Nu ai ce să… Îmi pare rău de el. Lăsând la o parte că CFR domină cu atuoritate tot, dar de Denis Alibec îmi pare rău. El dă un randament excepţional la o echipă care joacă pe contraatac. CFR aşa joacă în Europa, dar în Liga 1 nu se joacă aşa.

Echipele se apără cu CFR. Poate şi stilul Petrescu… El simplică fotbalul, o face foarte bine. Cum dă goluri? Joacă mingea pe vârf, joacă pe mingea a doua. Denis nu poate ajuta acolo, că el nu se impune în duel aerian. El a jucat bine la Astra, unde Şumudică juca pe contraatac, Protejează mingea foarte bine, cu un stâng bun.

Mathieu, jucător abia sosit de la Barcelona, a venit în vestiar la noi să-l caute să-i dea tricoul, pentru că l-a făcut Alibec praf, atunci, cu Sporting (n.r. – în preliminariile Champions League, cu FCSB). La Astra a fost tratat preferenţial, da. La Hagi, nu”, a declarat oficialul FCSB pentru Telekom Sport.