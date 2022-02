Alibec, încă un gol pentru Atromitos. Plecat de la CFR Cluj, atacantul român face legea în Grecia

Denis Alibec a înscris al doilea său gol în tricoul celor de la Atromitos. Acesta a marcat pentru 2-0, în minutul 36, în partida cu OFI Crete, din etapa a 22-a din primla ligă elenă.

Atacantul român a profitat de o eroare majoră în defensiva adversarilor și a finalizat cu șut la firul ierbii.

Alături de Alibec, și Dorin Rotariu este titular la Atromitos, ocupanta penultimei poziții din prima divizie a Greciei.

Vârful de 31 de ani a marcat și în victoria cu Lamia, scor 3-1, chiar la debutul său la noua sa echipă. Până în momentul de față, Alibec are două goluri în trei meciuri jucate la Atromitos, de când a sosit de la CFR Cluj.

„Este important pentru noi că am câștigat meciul și că am obținut punctele. Faptul că am marcat eu contează mai puțin, e un obiectiv secundar”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului, potrivit sport24.gr.

În cel de-al doilea meci la Atromitos, Denis Alibec și Dorin Rotariu s-au duelat cu PAOK, formație condusă de Răzvan Lucescu, de pe bancă, și de Alex Mitriță, din teren. Penultima clasată a pierdut cu 0-1. Înainte de partida respectivă, fostul jucător de la CFR Cluj a declarat următoarel:

„Am căutat-o pe internet pe Atromitos, este o echipă grozavă din Grecia. Știu că antrenorul lui PAOK este Răzvan Lucescu, îl cunosc de asemenea pe Alex Mitriță. Sper că îi putem învinge astfel încât, după meci, să mă pot amuza de ei”, a adăugat Alibec.

