Alina Shaternikova, gata să învețe să folosească o armă: ,,Acum este timpul”

Alina Shaternikova, fostă pugilistă și actual vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Box din Ucraina, spune că este gata să învețe să tragă cu arma. Aceasta a dezvăluit că fiul său a făcut cocktailuri Molotov la începutul războiului.

,,În prima săptămână, am trecut atât de multe puncte de control, încât chiar am pierdut numărătoarea când le-am numărat. Și când călătorisem singură, la unele posturi m-au întrebat dacă am o armă. Le-am răspuns că nu, iar băieții mi-au spus că acum este timpul pe care trebuie să-l am. Le-am spus că mi-e rușine, dar nu știam să folosesc (n.r. pistolul)… apoi le-am promis că voi învăța să-l folosesc. Și după război am de gând să găsesc cursuri de învățat.

Înainte de începerea războiului, eram puțin interesat de programul poligoanelor de tragere, dar peste tot mi s-a spus că sunt cozi lungi.

Un alt motiv pentru care am decis să nu părăsim Kievul este fiul meu. El are deja 19 ani, am fost serios implicați în creșterea lui și nu am înțeles cum putem vorbi cu un tânăr despre patriotism, devotament, curaj și apoi, când țara ta vărsă sânge, cum putem fugi si a nu ne ajuta tara. Ne-am dat seama că dacă plecăm pe undeva, nu vom ridica un om vrednic și apărător al țării noastre.

Aproape imediat după începerea războiului, fiul a găsit un atelier unde au făcut cocktailuri Molotov, iar de dimineața până seara s-a angajat în asta. Și apoi comandantul lor a început să învețe cum să lucreze cu armele, cum să tragă, cum să păzească clădirea. Apoi au avut un curs separat de prim ajutor predat de un instructor american. Și apoi a intrat în formarea voluntară a unei comunități teritoriale. Pleacă 4 ore în patrulare dimineața și noaptea, are echipament, arme.

Pentru a fi mai comod, acum locuiește cu un prieten, deoarece apartamentul lui este situat lângă punctul de control unde sunt de serviciu. Apropo, acolo sunt bine hrăniți, au o cantină acolo”, a declarat Alina Shaternikova, potrivit sport.ua.