„Am fost escortă. Actualul meu soț mi-a fost client”. Larisa Drăgulescu dezvăluiri uluitoare despre perioada de după divorțul cu Marian Drăgulescu

După divorțul de fostul gimnast medaliat cu aur, Larisa Drăgulescu a fost nevoită să o ia de la zero pentru a putea să își crească singură cei doi copii. Așa că a ales să devină escortă în Germania pentru a se putea întreține.De asemenea, fosta soție a lui Marian Drăgulescu susține că a fost propria decizie și nu a forțat-o nimeni să aleagă această cale.

„Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri. Ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de asta. Nu stăteam doar la masă cu ei, pur și simplu… eram partenera lor pentru o seară, două sau trei. Chiar și o lună am fost la cineva. Pericolul îl simți în fiecare zi. În Germania am făcut același lucru. În Germania m-am simțit puțin mai protejată, pentru că acolo este cu acte în regulă. Tu, ca fată, nu știi niciodată ce client vine, cum este… Nu ai de unde să știi. Se poate întâmpla orice. Nu am pățit niciodată nimic. Am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete”, a declarat Larisa.