„Am trecut și eu prin astfel de lucruri!”. Mutu, mesaj de îmbărbătare pentru un rapidist după victoria cu ilfovenii

Antrenorul alb-vișiniilor a trăit cu emoții întâlnirea împotriva penultimei clasate și s-a bucurat cu adevărat abia în minutul 67 atunci Romario Moise a spart gheața pe arena Dinamo.

„Briliantul” o putea face mai din timp, doar că Adrian Bălan a amânat deschiderea scorului de la punctul cu var. Golgheterul Rapidului a ratat șansa de a marca pentru a opta oară în acest sezon.

”Am anticipat înainte de meci că va fi greu, mai ales la nivel mental. A fost greu și din cauza terenului și a vântului. A fost și mai greu că am ratat penalty la început. Per total, sunt mulțumit de atitudinea băieților, că au luptat până la final, le-am spus că trebuie să facă acest lucru dacă vrem victoria.

E normal să aibă o apăsare Bălan, să fie cu moralul jos. Am fost și eu fotbalist, când ratezi un penalty în primele minute, e greu, dar la meciul trecut, în derby, a marcat golul trei și ne-a adus liniște. Rezultatul arată o victorie chinuită, dar, în teren, lucrurile au stat altfel. Un astfel de teren și vântul nu ne avantajează”, a declarat tehnicianul rapidiștilor, la sfârșitul jocului din etapa a 2-a a play-out-ului actualului sezon.

Mutu are acum două săptămâni la dispoziție pentru a pregăti duelul cu FC Botoșani. Perioadă plină pentru giuleșteni, care își inaugurează și noua arenă sâmbata viitoare.

„Până la eveniment avem o săptămână plină, plecăm de luni în cantonament. Nu e pauză, e momentul propice să muncim să punem la punct unele chestii, sperăm să fie un eveniment fantastic. O luăm meci cu meci, avem după această pauză Botoșaniul, o echipă bună.

E primul meci oficial pe Giulești, abia așteptăm să ne măsurăm forțele cu ei. Săpunaru eu cred că merită să fie convocat la națională, este jucătorul nostru important, o dovedește pe teren la fiecare meci. Îmi pare rău pentru că Moldovan nu e pe listă, are un sezon foarte bun, poate lucrul ăsta îl ambiționează foarte mult, va munci și în meciurile din iunie sper să fie acolo”, a mai menționat Mutu.