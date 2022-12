Amintiri savuroase cu Florin Prunea: „Înjură-mă până la capăt cum vrei tu”

Momentul de glorie al naționalei de fotbal a României a fost la Campionatul Mondial din 1994, când tricolorii au ajuns în sferturile de finală.

Amintirile lui Florin Prunea după CM 1994

Adversară în meciul pentru un loc în semifinale a fost Suedia, care a deschis scorul în minutul 78 prin Brolin. Răducioiu a egalat în minutul 88, meciul a intrat în prelungiri și tot Răducioiu a adus România în avantaj, în minutul 100.

Lucrurile s-au așezat și mai bine pentru naționala României în minutul 102, când suedezul Schwarz a fost eliminat pentru cumul de cartonașe galbene. Numai că în minutul 115 Kenneth Anderson a egalat cu o lovitură de cap, iar la loviturile de departajare Suedia s-a impus cu 5-4.

Florin Prunea, portarul României la acel meci, a avut mult de tras din cauza faptului că la faza din minutul 115 l-a scăpat din vedere pe înaltul atacant suedez.

„Am venit acasă și a început campionatul repede. Eu jucam la Dinamo atunci și aveam meci la Oțelul Galați, pe un stadion cu tribunele aproape, cred că e un metru până la gard. Și m-a luat unul direct de la încălzire și toată repriza întăi m-a înjurat încontinuu.

Și îl întreb la pauză: ‘Băi, nene, dar mai poți?’. Și el îmi zice ‘Băi, Florine, din cauza ta am divorțat. Am aruncat cu televizorul pe geam și m-am certat cu nevastă-mea și am divorțat’. Îți dai seama unde s-a ajuns? Și i-am zis ‘Bine, mă, înjură-mă până la capăt cum vrei tu’”, a spus Prunea, la un podcast.

Fostul portar a descris și sentimentele pe care le-a avut lșa sosirea în țară. „Când am venit din America, prima dată ne-am oprit la Timișoara că erau 100.000 de români.

Când am văzut marea aceea de oameni eu nu am vrut să cobor din avion de rușine. I-am zis lui Nea Puiu că eu nu cobor”, a mai spus Prunea.