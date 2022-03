Ana Bogdan, gest de mare campioană la Lyon: ,,Am luptat pentru că a fost o competiție, dar știu că nu ar fi fost corect…”

În primul tur de la Lyon (WTA 250), Ana Bogdan a întâlnit-o pe Daiana Yastremska. A fost un adevărat recital de tenis, dar după 3 ore de joc Ana a cedat în tie-break-ul setului decisiv, scor 3-6, 7-6, 7-6. Yastremska a salvat și ea două mingi de meci, s-a dovedit mai conectată la joc și la ce are de făcut pe teren. La finalul partidei cele două s-au îmbrățișat și au avut o discuție în aplauzele publicului.

This moment at the net between Ana Bogdan and @D_Yastremska was so sweet. Loved to see them as people and to opponents anymore and have a nice hug and talk. pic.twitter.com/Ob13uMSiyq

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 1, 2022