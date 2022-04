Ana Bogdan s-a retras de la turneul din Istanbul! Care este motivul invocat de româncă

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan (90 WTA, venită din calificări) s-a retras din turneul WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari înaintea meciului său din optimile de finală contra rusoaicei Veronika Kudermetova (29 WTA, cs 3).

Organizatorii turneului din Istanbul au anunțat, pe pagina de twitter, că Ana Bogdan s-a accidentat în timpul încălzirii la laba piciorului drept. Ca urmare, sportiva din Sinaia a declarat forfait.

🇷🇴Ana Bogdan withdrew her match against Veronika Kudermetova, due to right foot injury.

World No.29, will play Anna Bondar in QF🎾#tennischampistanbul pic.twitter.com/i4SgqHw00D

— Tennis Championship Istanbul (@TennisChampIst) April 21, 2022