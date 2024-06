Analiza lui Răzvan Lucescu înainte de debutul României la EURO 2024: „Cedează uşor!”

Naționala României revine vara aceasta la un turneu final după 8 ani de la ultima calificare. „Tricolorii” se vor duela la EURO 2024 cu Belgia, Slovacia și Ucraina în grupa E.

Răzvan Lucescu a analizat situația jucătorilor români înaintea competiției din Germania. Tehnicianul român a tras câteva semnale de alarmă.

„Cedează uşor!”

„Jucătorul român suferă atunci când dă de greutăţi. Nu are forţă mentală să se bată, să se ia la trântă cu acele greutăţi şi cedează uşor”, a declarat Răzvan Lucescu, pentru Orange Sport.

„Am avut şi şansă calificandu-ne, dar am avut şi o unitate de grup, pentru că am terminat pe locul 1, neînvinşi, chiar dacă a fost şi o conjuctură favorabilă, întâlnind echipe cu probleme, cu dificultăţi. Am întâlnit o echipă a Elvetiei, care n-a ştiut să menţină un echilibru. Ce spuneam mai devreme. Ai nevoie şi de o anumită conjunctură.

Această calificare e extraordinară şi de pe prima poziţie. Poate da acestui grup experienţă, că atunci când eşti acolo unit dai totul şi te lupţi, poţi face ca toate lucrurile să meargă în favoartea ta, conjuctura să vina către tine”, a mai spus antrenorul român, conform sursei precizate.