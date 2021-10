Anamaria Prodan, anunţ clar în privinţa căsniciei cu Laurenţiu Reghecampf: ,,Nu divorţez! Soţul meu este într-o nebuloasă”

Anamaria Prodan a oferit o nouă reacţie, după ce Laurenţiu Reghecampf, antrenorul celor de la CS U Craiova, a declarat recent că a depus actele de divorţ.

Impresara de fotbalişti că în acest moment nu se pune problema să divorţeze de Laurenţiu Reghecampf şi susţine despre tehnicianul echipei din Bănie că ,,este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face.”

Anamaria Prodan şi Lurenţiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani.

,,Nu divorțez, nu se întâmplă nimic. Ce să fac eu? Dacă e fată de oraș, spune altcuiva, spune-i soțului sau cuiva, dar soțul nu cred că are legături cu fete de oraș. Întrebați-l pe Reghecampf, dacă știe. Dacă știe de trecutul ei tumultuos. Eu nici măcar nu știu cine este fata aia, că toată lumea mă întreabă dacă știu. Nu știu cine este această fată, nu am vorbit cu ea o secundă în viața mea. Nu am văzut femei lângă soțul meu. Probabil este o chestie de asta… si soțul meu este într-o nebuloasă și nu mai știe nici ce declară, nici ce face. Nu știu ce să zic. Soțul meu a dat o declarație, nu? Că este cu Dumnezeu, că își iubește familia. Dacă el a dat declarația aia, luați-o ca atare. Înseamnă că nu are cum să se întâlnească în timpul căsniciei cu alte femei. Eu am fost lângă soțul meu. Uită-te la mine, draga mea. Ți se pare că arăt rău, că sufăr și mă tăvălesc?

Soțul meu știe ce nevastă are, știe exact despre ce este vorba. Noi familia nu știm, nici măcar că această domnișoară stă la Craiova. Întrebați-l pe soțul meu dacă are o amantă, dacă are un copil sau dacă va avea, că văd că el nu spune niciun cuvânt, dar toată presa comentează. Ați auzit din gura soțului meu că are amantă, că a iubit-o sau a cunoscut-o prin Dubai, că l-a pândit prin Dubai? Ați auzit că are copil? Să vă spună el și atunci aflăm și noi probabil.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Kanal D.