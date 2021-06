Anamaria Prodan, declarație de dragoste pentru Reghecampf: „E iubirea vieții mele”

Anamaria Prodan a oferit o nouă reacție după anunțul lui Laurențiu Reghecampf, potrivit căruia acesta ar divorța de impresară.

Anamaria Prodan insistă că nu se pune problema unui divorț de Laurențiu Reghecampf.

„Eu am un bărbat unic, eu sunt o femeie unică, familia mea e unică. Despre asta este vorba și atât. Nu mă interesează ce se vorbește. Câinii latră, ursul merge. Sună-l pe Reghe și vezi ce declară. Dacă eu nu știu… Cine ar trebui să știe prima de divorț? Nu au existat probleme între noi. Problema sunt eu pentru că sunt aprigă, sunt rea. Laur îmi dă foarte mult echilibru, eu am niște nebunii, așa m-am născut. Cine mă iubește, mă iubește cu nebuniile astea.

Zvonurile astea au părut de când Reghe era la Steaua (n.r.: FCSB) și câștiga toate trofeele. Nu mă afectează. Eu m-am născut Anamaria Prodan și nu am apărut de pe urma unei căsătorii. Eu știu ce înseamnă presa, televiziunea și nu mă interesează. Aș fi supărată dacă nu s-ar vorbi de mine. Bebe a răspuns la unul dintre telefoanele mele și s-a enervat. A spus că e la masă cu mama și cu tata. Reghe a plecat din țară. Vino acasă și o să vezi”, a spus Anamaria Prodan potrivit ProSport.

„Nu am făcut partajul nici prima dată când am divorțat. Nu mă interesează. Credeți vă Reghecampf ne-ar lăsa vreodată pe străzi? Reghecampf este fără pereche. Bine că au de cine să vorbească și ce subeicte să aibă.

Eu nu am nevoie de niciun bărbat să îmi facă avere. Eu mi-am făcut singură. Mi-am învățat fetele să nu depindă niciodată de un bărbat. Niciuna nu ar trage cu dinții de vreun bărbat.

Nu m-aș mai recăsători pentru că el e iubirea vieții mele. La vârsta mea trebuie să îmi cresc copiii și nepoții. Arăt eu de 20 de ani, dar peste un an jumătate fac 50 de ani”, a mai spus Anamaria Prodan pentru sursa citată.

