Anamaria Prodan, detalii cutremurătoare despre Bebeto, fiul minor care a fost martor la bătaie: „Este traumatizat, plânge încontinuu!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la poliție, vineri seara, după un incident violent petrecut la vila impresarei de la Snagov. Aflat sub influența alcoolului, Reghe a intrat cu forța în casă și a început să o agreseze pe impresară și să-i adreseze injurii și amenințări. Martor la scenele șocante a fost chiar copilul cuplului, Laurențiu jr., Bebeto, în vârstă de doar 14 ani.

Scene cumplite, vineri, în casa Anamariei Prodan. Laurențiu Reghecampf, cu care impresara se află în plin proces de divorț, a năvălit înăuntru și, beat fiind, a agresat-o și i-a adresat injurii și amenințări cu moartea.

Martor la incident a fost chiar copilul cuplului, Laurențiu jr.

Potrivit declarațiilor Anamariei Prodan, copilul nu și-a revenit nici acum din traumă și îi este frică să mai iasă din casă.

„Bebeto a vazut imaginile, este disperat! Copilul tremura incontinuu de aseara si nu se poate opri din timp. Plange pentru ca spune ca tatal lui l-a facut de ras la scoala, in fata colegilor si in fata intregii tari. Bietul copil nu mai vrea sa iasa din casa de rusine ca tatal lui i-a batut mama, este traumatizat. Mai mult, copilul a fost amenintat ca va fi luat pe sus si dus cu forta acasa la Corina Caciuc. Copilul este pur si simplu traumatizat. Odata cu acest episod, trauma creata de Reghecampf copilului din prima casnicie se repeta in cazul copilului din a doua casnicie”, a declarat Anamaria Prodan, in exclusivitate pentru realitatea.net.

Cei doi soți s-au ales cu ordine de protecție din partea polițiștilor după ce au fost audiați în birouri diferite și s-au acuzat reciproc. Șoferul impresarei a susținut și el că a fost agresat de fostul șot al impresarei. Mai mult, Anamaria Prodan susține că are și probe care îl încriminează pe acesta și a filmat întrega scenă. IATĂ IMAGINILE!

Poliția Snagov a deschis două dosare penale pentru violență în familie. Fostul soț al impresarei nu a făcut declarații când a ieșit de la audieri și după ce a plecat de la secția de poliție s-a dus la un spital din Capitală.