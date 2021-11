Anamaria Prodan, gata să își refacă viața după divorțul de Reghecampf: „Vreau un bărbat cu bani, deștept!”

Impresara continuă să țină capul de afiș prin declarațiile sale, la puțină vreme după ce soțul său a anunțat că a înaintat actele de divorț!

Deși părea la un moment dat o poveste de dragoste care nu duce lipsă de nimic, relația dintre fostul antrenor al FCSB-ului și Anamaria Prodan s-a transformat radical în ultima vreme. Bănuit că ar avea o relație cu o altă femeie, Reghecampf a dezvăluit luna trecută că a depus actele de divorț, în ciuda faptului că soția sa a negat vehement orice fel de informație de acest gen de-a lungul timpului.

Acum, Anamaria Prodan este gata să o ia de la capăt pe plan sentimental și a anunțat cum ar trebui să fie bărbatul alături de care își dorește să îmbătrânescă. Agentul de fotbaliști a dezvăluit că își dorește ca viitorul său partener de viață să fie unul cu bani, deștept, și care să se impună în fața celor din jur.

„Da, vreau să mă mărit. Vreau un bărbat cu bani, un bărbat deștept, vreau un bărbat să stea drept, când intru cu el undeva să se facă liniște. Toată viața mea am învățat, am făcut 15 ani de pian, să fac ce? Să mă duc în lumea peștilor? Eu nu suport să stau singură în casă. Vreau un bărbat alături de care să îmi petrec bătrânețea, așa cum am visat.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru PRO X.