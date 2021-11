Anamaria Prodan, noi dezvăluiri în plin proces de divorţ: ,,Viaţa e scurtă şi merită să o trăieşti aşa cum vine ea”

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf se află în plin proces de divorţ, după ce antrenorul celor de la CS U Craiova a cerut separarea.

Trecând peste un hop al vieţii, Anamaria Prodan pozează într-o femeie puternică. Impresara spune că este foarte fericită în acest moment şi se simte mult mai bine decât în ultimii ani.

,,E o perioadă înfloritoare, mă simt foarte bine, sunt foarte fericită, poate sunt cele mai frumoase momente din ultimii ani. Viața este frumoasă și este scurtă și merită să o trăiești așa cum vine ea. Orice vine sau orice pleacă vine cu un scop sau pleacă cu un scop. Puterea vine din tine, din cum ești făcut și de la Dumnezeu. Atâta timp cât îl ai pe Dumnezeu lângă tine, nu ai cum să nu ai putere.

Dacă începi să te gâdești la lucrurile astea, te dărâmi singur și cazi. Dacă ai copiii lângă tine, cum am eu lângă mine, copii care îmi spun „Mami, nu s-a întâmplat nimic, noi suntem mai puternici, noi am rămas împreună. Nu am plecat noi, a plecat altcineva”. Eu și copiii ne ridicăm împreună, de fiecare dată suntem mână în mână.”, a declarat Anamaria Prodan, la ,,Teo Show”, de la Kanal D.