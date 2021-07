Anamaria Prodan nu renunţă la bani! Dennis Man, trimis în judecată

Anamaria Prodan nu renunţă la banii pe care i-ar fi încasat dacă ar fi intermediat transferul lui Dennis Man la Parma.

Agentul trădat de fostul jucător de la FCSB anunţă că îşi va căuta dreptatea în instanţă. Man a plecat la Parma pentru o sumă record de 11 milioane de euro. Comisionul l-a încasat firma lui Giovanni Becali, vărul patronului de la FCSB.

„Man are contract cu mine 5 ani. Daca in mijlocul celor 5 ani semneaza o zi cu altul… cum asa ceva? L-am dat in judecata pe Man in Romania. Dosarul e deja pe rol. Cer cat imi trebuie mie din ce aveam in contract, nimic mai mult”, a spus Anamaria la GSP Live.

Transferul lui Man la Parma a cauzat un scandal fără precedent între Gigi Becali şi Anamaria Prodan. Cei doi şi-au aruncat replici grele în intervenţiile din presă. A fost momentul în care patronul FCSB a lansat informaţia conform căreia soţii Reghecampf nu mai formează de ceva timp un cuplu.

Chiar dacă Reghecampf a confirmat divorţul iminent, Anamaria Prodan a negat în toate felurile posibile posibilitatea ca familia să i se destrame.