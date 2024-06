Anamaria Prodan si-a calificat echipa de minifotbal la Superliga României de la Iasi din perioada 28-30 iunie!

Anamaria Prodan se implică in minifotbal, după ce la inceputul anului 2024 a preluat functia de Presedinte la MFC Ploiesti, alăturându-se proiectului inceput in urma cu 10 ani de Gabriel Georgescu, iar rezultatele nu au întârziat sa apară! Avand un rol important in formarea echipei in iarnă, Anamaria a întarit lotul de jucători cu nume sonore precum Nini Popescu, Bogdan Șandru si Romario Pires, acestea dovedindu-se a fii mutări de succes deoarece echipa s-a calificat la Superliga Romaniei de la Iasi, turneu de calificare la Turneul National de la Galați, cel mai important turneu de minifotbal organizat de Federatia Romana de Minifotbal.

Anamaria Prodan si Gabriel Georgescu pregătesc si alte suprize pentru minifotbal, iar sezonul următor obiectul principal al echipei este câștigarea Campionatului!