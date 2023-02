Andrea Compagno a vorbit în presa din Italia despre FCSB – Ce declarații a făcut fotbalistul

Andrea Compagno a oferit un interviu spectaculos în presa din Italia, în care a vorbit la superlativ despre FCSB şi fotbalul românesc.

„Agentul meu mi-a spus că după San Marino pot reveni în Serie D. Dacă aş juca bine, aş putea lupta pentru promovarea în Serie C şi, dacă voi avea mai mult de 10 goluri, aş putea ajunge la o echipă bună din Serie C, cu care să lupt pentru Serie B.

M-am gândit că un transfer afară m-ar ajuta să cresc rapid. Am mers la Craiova, în Liga 2 din România, am câştigat campionatul, în următorul sezon am marcat 12 goluri şi Steaua m-a cumpărat pentru 1.5 milioane de euro.

Am jucat în Conference League, chiar şi pe terenul lui West Ham, am luptat cu Vertonghen. Multe dintre lucrurile la care visam când mă aflam în supermarket cu un calculator în mână, pentru a nu cheltui mai mult de 400 de euro pe lună, suma pe care o aveam atunci.

La Craiova şi la FCSB am găsit multă pasiune. Fanii îmi cereau să facem poze pe stradă şi mă complimentau. Bucureştiul este un oraş mare şi stadioanele sunt pline, de multe ori cu peste 20.000 de suporteri. La derby-ul cu Rapid au fost 33.000 de fani.

În Serie A, dacă excludem cluburile mari, nu ajungem la cifrele astea, mă gândesc la Sassuolo sau Udinese. Este evident că Steaua (n.r. – FCSB) este o echipă mare, cu un trecut important. Au mai trecut câţiva italieni pe aici, Zenga sau Piovaccari”, a spus Compagno, pentru presa din Italia.