Andrea Compagno continuă să fie surprins de ceea ce vede în țară: „Un român, dacă are 10 euro, îşi cumpără o maşină de 9 euro”

Atacantul italian Andrea Compagno a ajuns în România în iunie 2020, când a semnat cu FCU 1948 Craiova ca jucător liber de contract.

„Credeam că totul în România este ca la Craiova!”, a dezvăluit Andrea Compagno

A evoluat la gruparea olteană până la sfârșitul lunii august a anului trecut, după care a fost transferat de FCSB pentru 1,5 milioane de euro. Este în România de mai bine de 3 ani, dar continuă să fie surprins de ceea ce vede.

„M-am simțit foarte bine din primul moment atât la Craiova, cât și aici, la FCSB. Sunt două orașe diferite.

Când eram la Craiova credeam că toată România este la fel. Când am venit la Bucureşti am văzut diferenţa. Am văzut şi filmul ‘Team Building’. Am văzut care era diferenţa dintre un grup de olteni, un grup din Bucureşti, unul din Cluj.

Mi-a plăcut filmul. Italia e foarte diferită, mai ales în nord, în sud. Apoi am înţeles cum e în România. Credeam că totul în România este ca la Craiova!”, a declarat el.

„Un român, dacă are 10 euro, îşi cumpără o maşină de 9 euro”, este nedumerit Andrea Compagno

Compagno susține că în România este foarte multă aparenţă. „Dacă te uiţi în Bucureşti, de fiecare dată când vin părinţii mei sau o prietenă la mine, nu pot să creadă ce maşini văd aici. Ei cred că aici sunt prea mulţi bani.

E incredibil, deoarece imaginea este că România nu este o ţară foarte bogată. Toţi oamenii care vin aici spun că este la fel ca în Monte Carlo!

Un român, dacă are 10 euro, îşi cumpără o maşină de 9 euro! Dar stă în apartament cu chirie. Vrea să arate altceva”, a mai spus atacantul, potrivit Fanatik.

„Am învățat limba română fără profesor”, dezvăluie Andrea Compagno

Jucătorul italian a dezvăluit și de ce a încercat să învețe limba română încă de la început. „Este o formă de respect față de România pentru că mi-a deschis ușile. Nu am vrut ca ceilalți să înțeleagă italiană sau engleză. Am vrut să învăț româna și i-am întrebat pe colegi ce înseamnă fiecare lucru.

Am învățat fără profesor. Doar o aplicație în engleză-română. Nu înțelegeam la început când vorbea domnul Adrian, pentru că el vorbește foarte repede și era puțin greu pentru mine”, a dezvăluit italianul.

Compagno s-a referit și la posibilitatea de a primi cetățenie română, pentru a fi convocat la națională. „Nu este corect dacă nu te simți și nu ești din țara asta. Nu poți să iei tricoul unui jucător care s-a născut, a crescut și se simte 100% român.

Cred că e o formă de nerespect față de națiunea asta. Era vorba doar de o oportunitate, de o conjunctură.

E normal ca atunci când trăiești în România și simți că e important pentru țara asta să se califice la Campionatul European să te și uiți la meciuri. Am strigat când a dat gol Stanciu cu Andorra”, a încheiat el.