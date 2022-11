Andrea Compagno l-a egalat pe Ciro Immobile! Clasamentul unde atacantul FCSB-ului este în top: „Visul meu a fost întotdeauna să joc în Serie A!”

Andrea Compagno trece prin cea mai bună perioadă a carierei sale. Vârful de la FCSB este cel mai bun marcator italian din 2022.

Mai exact, atacantul de 26 de ani se află la egalitate cu Ciro Immobile, atacantul lui Lazio. Cei doi sunt singurii jucători italieni cu cele mai multe goluri în acest an. Iată ce a declarat Compagno recent.

„Visul meu a fost întotdeauna să joc în Serie A!”

„Mă crezi dacă îți spun că am descoperit acum? Nu mă gândesc la asta, dar este normal ca atunci când marchezi, capeți mai multă încredere în tine. Experimentezi niște lucruri de care nu ai fi avut parte în alt context. Pot spune fără îndoială că este cel mai bun an din cariera mea, dar nu vreau să mă opresc aici.

Campionatul este același, nu am avut probleme de adaptare la FCSB. Am găsit rapid condițiile ideale de a marca. Sunt un jucător diferit față de cel care a părăsit Italia în urmă cu patru ani. Am fost afectat de accidentări și dureri care nu mi-au permis să ies pe teren relaxat. Cred că avantajul meu a fost că nu am renunțat și nu m-am oprit niciodată din a avea încredere.

Nu mă gândesc la cifre și statistici, dar e normal ca atunci când marchezi, așteptările să fie mai mari. Nu mă compar cu nimeni, vreau doar să continui să marchez. Visul meu a fost întotdeauna să joc în Serie A, bineînțeles că mi-aș dori să revin în Italia în viitor, dar deocamdată nu mă gândesc la asta. Sunt fericit la FCSB”, a declarat Andrea Compagno, pentru jurnalistul Gianluca din Marzio.

Compagno a ajuns la FCSB în perioada de transferuri contra sumei de 1,5 milioane de euro de la FCU Craiova.