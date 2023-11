Andrea Mandorlini, dezamăgit după ce CFR Cluj a reușit doar o remiză cu Poli Iași: ”Am suferit mult acolo”

CFR Cluj a remizat, în deplasare, cu Poli Iași, scor 3-3, într-un meci din etapa a 16-a a SuperLigii.

Andrea Mandorlini, antrenorul echipei CFR Cluj, a oferit mai multe declarații la flash-interviul de la sfârșitul meciului. El s-a declarat dezamăgit de prestația slabă a jucătorilor săi din primele 25 de minute ale partidei, când ardelenii au primit două goluri de la adversari.

În plus, tehnicianul susține că CFR Cluj a avut șansa în repriza a doua să ducă scorul la 4-2.

”Am început foarte rău această partidă. Nu ne puteam imagina că o să începem așa prost. Am început partida de la 0-2, după două centrări care s-au transformat în gol. După care, am reușit să controlăm partida, am marcat, am și condus.

Repriza a doua puteam să închidem meciul să facem 4-2. Până la urmă, s-a terminat 3-3. Ca să câștigi campionatul trebuie să primești mai puține goluri”, a spus Mandorlini.

” Au fost foarte multe situații acolo în partea dreaptă, poziții greșite pe care le-am avut în apărare. Am suferit foarte mult în partea dreaptă”, a mai spus Mandorlini.

CFR Cluj se află primul loc în SuperLigă, cu 31 de puncte acumulate după 16 partide, la egalitate cu FCSB, care ocupă locul doi.