Andrei Burcă, discurs savuros în cantonamentul naționalei: „Este ultimul vis pe care îl mai am! O să fie nebunie!”

Andrei Burcă, fundașul central, a fost convocat de Edi Iordănescu pentru amicalele României cu Slovenia și Moldova.

Jucătorul celor de la CFR Cluj a susținut un interviu în care și-a exprimat ultimul, dar și cel mai mare vis al carierei. Iată ce a spus Burcă.

„Am titluri, am cupe câştigate, am jucat şi în Champions League, dar aceasta ar fi cea mai mare realizare pentru mine în acest moment!”

„Este ultimul vis pe care îl am mai să joc cu naţionala României la un turneu final. Este cel mai important tricou pe care îl îmbrac pentru mine. Am titluri, am cupe câştigate, am jucat şi în Champions League, dar aceasta ar fi cea mai mare realizare pentru mine în acest moment. Să îşi schimbe mentalitatea pentru că aici se face diferenţa între noi şi fotbalul de performanţă. Trebuie să ne schimbăm această gândire, să intrăm încrezători pe teren.

Este total alt nivel, sunt alţi adversari, e mai puternică competiţie, acolo sunt cele mai bune echipe din campionate. Ajută mult echipa naţională. Ar fi benefic pentru echipa naţională să avem mai multe echipe calificate în cupele europene. Discutăm mereu, la masă cam astea sunt discuţiile pe care le avem. O să fie nebunie playoff-ul acesta, din punctul meu de vedere”, a declarat Andrei Burcă pentru FRF TV.