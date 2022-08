Andrei Ciobanu a vorbit despre Gică Hagi și Adrian Mutu! Cine este tehnicianul care „a scos untul” din el: „Pune mai multă presiune pe jucători!”

Rapid va juca în deplasare contra celor de la Sepsi. Andrei Ciobanu, proaspăt venit în această vară de la Farul Constanța, a susținut o conferință de presă premergătoare partidei de la Sf. Gheorghe.

Mijlocașul ofensiv a vorbit despre fostul său tehnician, Gică Hagi, dar și despre actualul, Adi Mutu. Ciobanu a evidențiat diferența dintre cei doi, vorbind de asemenea și despre presiunea și atmosfera de la Rapid.

„Mai multă presiune pe jucători pune domnul Hagi!”

„La un club ca Rapid, mereu e o presiune în plus. Eu sunt obișnuit cu presiunea, pentru că vin de la Constanța, de la domnul Hagi. Am fost crescut ca fotbalist sub presiune, cu siguranță că mă voi descurca și cu presiunea pusă de suporterii Rapidului. Dintre domnul Hagi și Adi Mutu, mai multă presiune pe jucători pune domnul Hagi. Dar presiunea pe care o pune domnul Hagi este una constructivă și pozitivă.



Suntem pe primele două locuri, noi și Farul, la egalitate de puncte. Avem echipe bune, mă așteptam să fim în fruntea clasamentului, dar în meciurile directe cu siguranță vom câștiga noi. Abia aștept să joc contra Farului. Mulțumesc clubului și domnului Hagi că m-au format, dar abia aștept să jucăm contra lor și să câștigăm”, a declarat Andrei Ciobanu, în cadrul conferinței de presă premergătoate meciului cu Sepsi.

„Mesajul meu pentru fanii Rapidului e să aibă încredere în noi!”

„Mă simt foarte bine, aveam nevoie de această schimbare, de un nou început. Eu cred că lucrurile merg într-o direcție foarte bună și mă veți vedea mai mult pe teren.

Mesajul meu pentru fanii Rapidului e să aibă încredere în noi și să ne susțină ca până acum, pentru că vom da totul pe teren, în încercarea de a reuși performanțe cât mai mari, în acest an, poate chiar titlu în anul centenarului, cum vor ei. Primul obiectiv e să intrăm în play-off, apoi putem să ne gândim serios să ne batem la campionat.”, a mai spus Andrei Ciobanu.

Rapid ocupă locul 2 în campionat cu 12 puncte, la egalitate cu liderul Farul Constanța.