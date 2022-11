Andrei Cordea, impresionat de atmosfera de la derby: „Este o rivalitate mult mai mare față de Steaua – Dinamo!”

FCSB s-a impus pe teren propriu cu scorul de 3-0 în fața celor de la Rapid. Andrei Cordea, cel care a pasat decisiv, dar care a și marcat, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, extrema dreaptă a FCSB-ului a comentat atmosfera de la derby, fiind vizibil impresionat. Iată ce a spus despre partida câștigată de echipa sa.

„Astăzi am arătat ca o echipă adevărată!”

„Este un derby, am simțit-o de ieri, de când au venit suporterii să ne motiveze. Ne-au împins de la spate, am simțit adrenalina. Cred că este o rivalitate mult mai mare față de Steaua – Dinamo. Steaua (n.r. – FCSB) – Rapid este un derby. Astăzi am arătat ca o echipă adevărată. De când am ajuns la stadion, ne-am motivat singuri, n-am văzut niciodată echipa asta atât de motivată și dornică de a câștiga. Am demonstrat pe teren, nu le-am dat nicio șansă.

Ne-am dorit din suflet să câștigăm astăzi. Fiecare jucător care a intrat a jucat cu inima. Nu le-am dat nicio șansă din minutul 1! Cred că de când am ajuns la stadion am ajuns mult mai motivați decât ei, i-am simțit și în teren. Astăzi meritam victoria. Am mai făcut meciuri bune, foarte bune, dar la West Ham nu am reușit să câștigăm. Astăzi ne-am simțit toți ca o familie, am venit de un an și jumătate și nu am simțit așa ceva”, a declarat Andrei Cordea, după victoria cu Rapid.

Cordea: „Pintilii nu este pregătit!”

„Nu va rămâne, ne-a spus, ne-a transmis asta. Degeaba, dacă este decizia lui, dacă nu este pregătit, nu are rost să fie forțat. Oricum, va rămâne lângă noi!”, a mai precizat Andrei Cordea.