Andrei Cristea, tot mai aproape de a deveni antrenor cu acte în regulă: „Zilele astea am vorbit cu domnul Burchel!”

Andrei Cristea, fostul atacant român, vrea să urmeze calea antrenoratului. Recent, acesta a vorbit despre cum se pregătește.

Mai exact, Cristea a dezvăluit că a început cursurile încă de pe vremea când juca la Poli Iași. Iată ce a spus.

„Zilele astea am vorbit cu domnul Burchel!”

„(N.r. Te gândești să dai și la Licența PRO) Da, chiar zilele astea am vorbit cu domnul Burchel. Săptămâna viitoare am înțeles că se va afișa, sunt interesat să particip.

(N.r. Despre sacndalul antrenorilor fără Licență PRO, din Liga 1) Nu are rost să mai discut. Eu am fost unul dintre primii jucători care mi-am făcut Licența A în perioada în care eram fotbalist activ. Și am făcut sacrificii foarte mari. Plecam, jucam în play-off cu Iașiul contra FCSB-ului, a CFR-ului, apoi dimineața eram la aeroport, veneam la Federație și îmi făceam cursurile de antrenor.

(N.r Crezi că fotbaliștii importanți ar trebui să beneficieze de mai mult ajutor pentru a primi licențele?) Sunt de acord cu acest aspect. Un jucător pe parcursul unei cariere nu prea are mult timp. Și atunci în funcție de valoare lui , în funcție de ce au realizat cred că pot fi ajutați”, a declarat Andrei Cristea, pentru gsp.ro.