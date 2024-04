Andrei Nicolescu, foc și pară după remiza cu Petrolul Ploiești: „Este a 17-a decizie controversată care se ia împotriva lui Dinamo!”

Dinamo a ratat șansa de a obține 3 puncte mari și de a părăsi, pentru moment, zona „fierbinte” a clasamentului. „Câinii” au obținut doar o remiză acasă cu Petrolul Ploiești (1-1).

Andrei Nicolescu a avut un discurs vehement pe seama arbitrajului. Administratorul special al trupei din „Ștefan cel Mare” a protestat.

„Este a 17-a decizie controversată care se ia împotriva lui Dinamo!”

„O decizie controversată în care în decurs de câteva zeci de secunde s-au analizat în defavoarea noastră astea trei momente foarte importante. Ofsaid, fault în atac și apoi un potențiat penalty. Ca să nu mai vorbesc că 40 de secunde înainte s-a dictat un ofsaid care nu există la Amzăr în atac. La nivelul ăsta în minutul 93 nu poți să ignori toate aceste elemente.

Noi am trimis o scrisoare deschisă, un memoriu oficial, dar am fost ignorați. Mai mult de atât nu putem să facem. Doar acest semnal de alarmă. Se întâmplă, se întâmplau și acum văd că revin. După perioada decembrie am crezut că s-au oprit, nu vrem decât normalitate. Vrem doar să fim arbitrați corect și deciziile luate cu responsabilitate.

Mi se pare ireal că la o asemenea fază nu s-a discutat nici măcar o secundă faultul în atac a lui Huja la Josue, care e cel puțin la fel de evident ca al presupusul fault al lui Amzăr la Musi. Problema este că în această competiție noi suntem dezavantajați în mod constant. O dată decizia cu spectatorii, acum cu deciziile astea controversate. Nu știu asta cred că este a 17-a decizie controversată care se ia împotriva lui Dinamo.

E clar că jucătorii sunt foarte frustrați de astfel de analize ale unor specialiști în arbitraj care ar trebui să fie mult mai atente și mai echilibrate”, a spus Andrei Nicolescu Sport.ro.